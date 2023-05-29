О погоде и ситуации на дорогах расскажут информационные табло

В Севастополе объявлен тендер по внедрению модуля централизованного информирования участников дорожного движения и метеомониторинга. Информация об электронном аукционе размещена на сайте госзакупок, заказчик — Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

В настоящий момент в городе отсутствуют автоматизированные системы, позволяющие готовить и публиковать информационные сообщения на табло, выводить прогноз прибытия транспорта на остановочные пункты, предоставлять данные о метеоусловиях и состоянии дорожного покрытия.

Внедренная система позволит всё это и еще кое что. На табло будут выводиться срочные объявления, сообщения о ЧП и ДТП, нарушениях в движении городского транспорта, об изменении схемы движения на дорогах, изменении маршрутов, сообщения социального характера.

Согласно техническому заданию, система и созданное для нее программное обеспечение должно 24 часа в сутки, семь дней в неделю обеспечивать прием и передачу данных для не менее сотни информационных табло; двухсот табло для прогноза прибытия; не менее ста динамических информационных табло; осуществлять прием информации от не менее 50 метеостанций.

Центр обработки данных разместят в Инкермане, на Симферопольском шоссе, 10. На выполнение работ предусмотрено два месяца. Начальная цена контракта 12,2 миллиона рублей.

С осени прошлого года в Севастополе на пересечении ул.Горпищенко и Лабораторного шоссе работает дорожная метеостанция. На станции установлены сенсоры, которые бесконтактно определяют состояние проезжей части: температуру, влажность, осадки. Кроме этого в городе также размещено шесть информационных табло, оповещающие о погодных условиях, скоростном режиме и ситуации на дорогах: на площадях Ушакова, им.50-летия СССР, у Днепровского моста возле железнодорожного вокзала, ул.Вакуленчука, на проспектах Октябрьской революции и Гагарина.

Жаль, что табло совсем небольшие, водителю во время движения прочитать и понять, о чем оно информирует, довольно трудно.