Липецкий полковник полиции пока временно возглавил УМВД в Севастополе

Бывший глава Севастопольского управления УМВД генерал-майор полиции Павел Гищенко в конце января покинул свой пост в с связи с переводом в другой регион. В Севастополе П.Гищенко прослужил с апреля 2020 года.

«Приказом МВД России от 18 мая 2023 года № 578 л/с Сергей Сигунов назначен временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по городу Севастополю», — говорится на сайте городского УМВД.

Сергею Викторовичу Сигунову 49 лет. Он уроженец города Грязи Липецкой области. На службу в органы внутренних дел поступил в январе 1994 года. В 2017-м возглавил управление уголовного розыска УМВД России по Липецкой области. До нового назначения С.Сигунов состоял в должности заместителя начальника УМВД по Липецкой области — начальника полиции.

За время прохождения службы в органах внутренних дел полковник полиции С.Сигунов награжден орденом «Мужества», медалью «За отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.