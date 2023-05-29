Бумажные пятерки и 10-рублевки доставили в Севастополь

В России вводятся в оборот купюры номиналом 5 и 10 рублей. Партия обновленных банкнот номиналом 5 и 10 уже прибыла в Севастополь и начала поступать в коммерческие банки региона, а оттуда — в кассы торговых точек.

Банкноты 5 и 10 рублей — это не новинка. Пятирублевая купюра запущена в обращение с 1998 года, а 10-рублевая в этой модернизации — с 2004 года. Теперь они усилены слоем специального лака, который увеличивает срок службы таких денег.

Речь не идет о замене банкнотами монет номиналом 5 и 10 рублей — и те, и другие будут находиться в обращении и должны приниматься во все виды платежей.

«Банкноты номиналом 5 и 10 рублей и сейчас находятся в обращении, просто редко встречаются, поскольку они несколько лет не печатались. Раньше они пользовались спросом, но быстро изнашивались, а сейчас эту проблему решили с помощью обработки специальным защитным лаком», — отметил заместитель управляющего Отделением по г.Севастополь Центрального банка Российской Федерации Юрий Соломенник.

Убедиться в подлинности купюры позволят специальные признаки. Их полный перечень можно найти в разделе «Наличное денежное обращение» на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».