Херсонес вывез золото Византии на выставку в Новгород

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» впервые вывез золотые артефакты Византии на выставку в Великий Новгород. Всего на совместной выставке музеев Херсонеса и Новгорода будет представлено более двухсот экспонатов.

«Выставка называется «Золото Византии». Под золотом мы подразумеваем не только материал, а в целом все драгоценное и бессмертное — «золотое» наследие великой эпохи. Мы впервые вывезли золотые изделия. Особое отношение жителей империи к золоту ярко выразилось в монетной чеканке. На выставке можно увидеть византийские золотые и серебряные монеты, которые несли на себе образы Спасителя, Богородицы, святых, выполненные в соответствии с иконографическими канонами», — рассказала ТАСС заведующая отделом византийской истории херсонесского музея-заповедника Татьяна Яшаева.

По ее словам, золотые артефакты византийского наследия до этого никогда не покидали музей Херсонеса, однако Новгородский музей тоже покажет интересные экспонаты, в том числе византийской эпохи. Всего на выставке посетители смогут увидеть более двухсот экспонатов. Это фрески, мозаики, церковная утварь, изысканные изделия из золота, бронзы, глины, кости и других материалов. Некоторые предметы поступили из таких крупнейших византийских городов, как Константинополь и Салоники, другие были привезены паломниками из различных святых мест. Экспозиция приурочена к 570-летию гибели Византийской империи и будет работать с 30 мая по 15 января 2024 года.

«Две тысячи лет назад, согласно сохраненному в начальной летописи преданию, из Херсонеса в новгородскую землю отправился апостол Андрей Первозванный. В ХХI веке этот путь повторили сотрудники херсонесского музея-заповедника в рамках межмузейного проекта «Золото Византии». Этот проект впервые объединил не только два форпоста древнего мира, но и два современных федеральных музея, бережно хранящих историко-культурное наследие нашей страны», — сказала ТАСС директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова. Она надеется, что «Дни Херсонеса в Новгороде» будут популярны среди посетителей и вдохновят их приехать в Севастополь, чтобы увидеть Херсонес своими глазами.

Как сообщается, в рамках проекта научными сотрудниками херсонесского музея-заповедника будет также прочитан цикл лекций по истории античного и средневекового Херсонеса, истории его раскопок и выставочной деятельности музея. Кроме этого, параллельно с работой выставки будет демонстрироваться фильм митрополита Псковского и Порховского, председателя Патриаршего совета по культуре Тихона (Шевкунова) «Гибель Империи. Уроки Византии».

О Византийской империи

Византия или Византийская империя — продолжение Римской империи в ее восточных провинциях в период поздней античности и средневековья, когда столицей Восточной Римской империи был Константинополь. Восточная Римская империя пережила фрагментацию и падение Западной Римской империи в V веке нашей эры и продолжала существовать еще тысячу лет до падения Константинополя перед Османской империей в 1453 году. На протяжении большей части своего существования империя оставалась самой мощной экономической, культурной и военной силой в Европе. Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тысяч лет назад. В 424-421 годах до н.э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н.э.

В настоящее время на территории городища уже более века действует музей-заповедник «Херсонес Таврический».