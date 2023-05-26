За укусы собак будут штрафы до 200 тысяч рублей

Госдума 23 мая приняла во втором и третьем чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми устанавливается ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными.

Теперь за несоблюдение требований к содержанию домашних животных устанавливается штраф. Для физических лиц он может составить до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч, для юрлиц — до 30 тысяч рублей.

По закону в числе общих требований к содержанию животных — надлежащий уход за питомцами, своевременное оказание им ветеринарной помощи, предотвращение появления нежелательного потомства, то есть стерилизация. В числе таких требований указано и то, что, если владелец решит отказаться от питомца, он должен найти ему нового владельца или передать животное в приют.

За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния физические лица должны будут выплатить до 15 тысяч рублей, должностные лица — до 30 тысяч, юрлица — до 100 тысяч рублей.

В случае нападения животного на человека и причинения вреда его жизни или здоровью, владельцу-гражданину будет грозить штраф до 30 тысяч рублей, должностному лицу — до 100 тыс. рублей, юрлицу — до 200 тысяч рублей. При этом владелец не подлежит наказанию, если нападение произошло из-за другого человека, которому был поручен надзор за животным. Также штрафы не будут применять к хозяевам украденных питомцев, следует из примечаний к новым нормам.

По словам авторов законопроекта, принятие закона, вводящего штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с питомцами.