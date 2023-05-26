Ветеран живет в ужасных условиях и без медицинской помощи

Как сообщил информационный центр СК, в социальных медиа появилась информация, что прикованная к кровати женщина-ветеран вынуждена проживать в неприспособленном для ее нужд жилом помещении, где присутствует запах сырости, а на стенах плесень. Управляющая компания не принимает мер к обеспечению доступной среды для маломобильных групп граждан и надлежащему содержанию здания.

Также сообщается, что ветеран не обеспечена необходимыми медицинскими изделиями. Родственники вынуждены приобретать их за свой счет. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

В ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю организована процессуальная проверка. Руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю поручено возбудить уголовное дело по озвученной в публичном пространстве ситуации, представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, а также проделанной работе по восстановлению прав ветерана.

Сотрудники следственного отдела по Нахимовскому району Севастополя организовали процессуальную проверку и выехали к месту проживания ветерана Великой Отечественной войны Анны Васильевны Зибровой. Как предварительно установлено, указанный дом ранее принадлежал заводу «Парус», где женщина работала вместе с супругом. В настоящее время предприятие не функционирует, а домовладение обслуживается ГУПС УК «Север».

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.