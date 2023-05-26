В Крыму отменены все ковидные ограничения

«Подписал указ о снятии всех ограничительных мер, введенных в Республике Крым из-за пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на портале правительства РК», — говорится в сообщении С.Аксенова в его телеграм-канале.

В Республике Крым указ о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса ввели 17 марта 2020 года. Последний раз он продлевался в декабре 2022-го. Противоэпидемические меры включали дезинфекцию помещений предприятий, обеззараживание воздуха и измерение температуры у сотрудников, масочный режим. Действовали ограничения на массовые мероприятия. Для прибывающих в регион граждан было введено выборочное тестирование на коронавирус на пунктах пропуска. Кроме того, с 23.00 до 8.00 действовал запрет на коммерческие пассажирские перевозки и работу водных аттракционов.