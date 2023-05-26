Установили зоны охраны для «Акведуков» в Ушаковой и Аполлоновой балках

Постановлением правительства Севастополя от 26 мая установили границы охранной зоны для объекта культурного наследия регионального значения «Акведуки» в Ушаковой и Аполлоновой балках. Это нужно для их сохранения в исторической среде.

Акведуки являются частью бывшего Лазаревского водовода, разработанного архитектором Джоном Уптоном и построенного в первой половине XIX века.

Проектом установили две зоны охраны: охранную зону и зону регулирования застройки.

– Территория проектируемой охранной зоны включает, по большей части,

незастроенные земли, а также территорию не сформированных земельных участков, в границах которых присутствуют диссонирующие строения, непосредственно пристроенные к памятнику, – сообщила руководитель Севнаследия Ирина Масликова.

Согласно постановлению, в зоне охраны полностью ограничивается капитальное строительство, но разрешены ремонт, реконструкция инженерных сетей, дорожной сети, а также все мероприятия для содержания территории и благоустройства.

По словам И.Масликовой, после войны часть арок была занята под жилье, и до сих пор строения эти есть. Некоторые зарегистрированы, с собственниками ведется работа. С каждым из строений придется разбираться индивидуально.

На это заместитель губернатора Максим Жукалов сообщил, что следующим этапом станет разработка документации по планировке территории, которая будет синхронизирована с документом об охранной зоне.

Речь в том числе идет и о объектах и участках, которые непосредственно попали в границы ОКН и подлежат изъятию для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

Как прозвучало, изъятие может быть по решению правительства, на условиях оценки и выкупа.

По словам И.Масликовой, на сегодня арки заложены, просто их раскрыть не получится, необходимо серьезное инженерное обследование, с последующей разработкой проекта.