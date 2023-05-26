Смерть пациента в больнице будут расследовать

Глава СК России поручил доложить о результатах расследования уголовного дела по факту смерти мужчины в больнице Севастополя.

Сообщение о смерти мужчины в декабре прошлого года в одной из больниц Севастополя из-за некачественно оказанной медицинской помощи появилось в телеграм-канале. До настоящего времени к уголовной ответственности никто не привлечен.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, говорится в сообщении Информационного центра СК России.

Как пишут в соцсетях, родственники умершего 31-летнего врача, который был пациентом больницы №9, который месяц пытаются добиться справедливости. Они считают, что его смерть — результат врачебной ошибки, за которую никто не понес ответственности.