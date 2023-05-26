Проездной билет можно будет записать на банковскую карту

В Севастополе хотят развить автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте. В частности, предоставить возможность записывать проездной билет на банковскую карту.

В сложившихся обстоятельствах, по словам и.о.директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислава Таматаева, его ведомство должно выбрать нового оператора автоматизированной системы. Такие полномочия дептранс получил на основании постановления правительства от 26 мая.

— Автоматизированная система оплаты проезда позволит пассажирам оплатить проезд как банковской картой, так и транспортной картой ЕГКС. Кроме того, она позволит считывать поездки льготным категориям граждан, — доложил С.Таматаев.

По его словам, автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте была внедрена в рамках инвестиционного соглашения, заключенного в 2017 году на пять лет. В сентябре 2023 года срок инвестиционного соглашения заканчивается. Чтобы пассажиры не почувствовали никаких осложнений в работе системы, необходимо привлечь нового оператора, который будет поддерживать ее функционирование.

Кроме того, систему хотят модернизировать и масштабировать на пригородном сообщении.

По словам С.Таматаева, конкурсный отбор оператора планируется завершить в июле. Он также пояснил, что имеющееся оборудование по истечению инвестиционного контракта перейдет в госсобственность, с последующей передачей его в сентябре выбранному оператору в эксплуатацию.

Как уточнил губернатор Михаил Развожаев, делается это для того, чтобы перейти от чипа к приложению.