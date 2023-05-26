Приглашают на День открытых дверей в мединститут

В субботу, 27 мая, в 12.00 поселке Голландия начнется День открытых дверей в Институте фундаментальной медицины и здоровьесбережения.

Институт создан в СевГУ в феврале 2023 года. В его составе кафедры «Фундаментальной медицины, здравоохранения и здоровьесбережения» и «Физическое воспитание и спорт».

В этом году за счет гранта правительства Севастополя институт примет 50 студентов на бесплатное целевое обучение врачей-терапевтов по направлению «Лечебное дело». Выпускникам набора будут предоставлены рабочие места в медучреждениях города по контракту на пять лет. сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета.