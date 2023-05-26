Начались весенние работы в парке «Учкуевка»

На территории парка работниками ГБУ «Парки и скверы» наконец-то косят траву и пропалывают клумбы.

«В парке «Учкуевка» на Северной стороне сотрудниками учреждения ведутся работы по покосу травы, прополке клумб и ежедневные работы по содержанию территории»,— сообщила в социальных сетях пресс-служба ГБУ «Парки и скверы».

Актуальную информацию они подтвердили видео и фотографиями. На одном фото изображена рабочая с лопатой на аккуратной лавандовой грядке, на втором — зеленая аллея парка.

Ранее общественники Северной стороны в соцсетях сообщали, что на конец мая большая часть парка заросла сорняками. Работу ГБУ «Парки и скверы», отвечающего за содержание парка, они оценили как неудовлетворительную.