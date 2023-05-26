На улице Ленина отремонтируют еще один исторический дом

На объекте культурного наследия регионального значения «Жилой дом» по улице Ленина, 34 начаты ремонтные работы, сообщило управление охраны объектов культурного наследия Севастополя (Севнаследие).

«На данном этапе подрядчик, ООО «Промальп Эдельвейс», выполняет подготовительные мероприятия, обустраивает строительный городок, производит монтаж строительных лесов», — сказано в сообщении.

В подъезде здания уже висит объявление о начале производства работ. Жильцам рекомендуется закрывать окна, снять с них москитные сетки, убрать из двора машины, не вывешивать белье. Кроме этого предлагается самостоятельно демонтировать телевизионные и спутниковые антенны, внешние блоки кондиционеров, металлические козырьки над балконами на фасаде здания.

Реставрация здания продлится с мая по декабрь текущего года.

Жилой трехэтажный дом, расположенный на ул. Ленина, 34, построен в 1949 году. Раньше на его первом этаже была аптека. Дом планировали отреставрировать еще 2021 году, но очередь дошла только сейчас.