Константин и его команда

Так называют на улице Батумской ребят, которые помогают жильцам окрестных пятиэтажек содержать расположенную между домами площадку для отдыха.

В свое время жильцы потратили немало усилий, чтобы выиграть городской конкурс на благоустройство придомовой территории. Как оказалось, победить и привести двор в порядок — полдела. А вот за сохранение площадки в чистоте придется всерьез бороться, потому что найдутся хулиганы, педантично ломающие, исписывающие всякой похабщиной детские качели, скамейки, тренажеры, дорожки и даже цветы, которые так ревностно выращивают пожилые люди.

Был момент, когда жильцы, отчаявшись писать заявления в полицию, даже решили демонтировать установленное во дворе оборудование, чтобы таким образом избавиться от вандалов. Однако ситуация, к счастью, не без общих усилий полиции и самих жителей домов поменялась. На защиту площадки встали не только собственники квартир, но и их добровольные помощники.

Самый активный из ребят — девятиклассник из школы №44 Константин Бутырин.

— Копает ямы, рвет траву, подметает, поливает, моет, стирает всякие надписи, — рассказывает о молодом человеке председатель совета дома №36 Виктор Бабошко, показывая результаты сделанного. — Это оттер, это исправил, это починил, это вскопал...

Особо отмечается, что все необходимые материалы парень покупает за свой счет. Да, да, не за родительские деньги, а на собственную зарплату, которую он получает, уже второй год устраиваясь на работу подсобным рабочим на Детский легкоатлетический стадион на ул.Частника.

Сам Костя на вопрос о причинах такого трудового энтузиазма отвечает просто: — Мне несложно...

Совсем несложно ему многое: помочь пожилым людям донести мусор до контейнера, по просьбе В.Бабошко починить сломанную беседку, отчистить ее от всяких рисунков и надписей.

— Мне самому приятно, что там, где я отдыхаю, чисто, — пожимает плечами юноша.

Как выяснилось, сам он живет не на Батумской, а неподалеку — на ул.6-я Бастионная, где о собственных обустроенных площадках для отдыха жители безрезультатно мечтают не один год. Поэтому после очередной тренировки на стадионе парень приходит на Батумскую — отдохнуть в уютном дворе.

Да, К.Бутырин — спортсмен, чьи спортивные достижения уже весьма заметны. 1 июня он поедет в Краснодар представлять Севастополь на соревнованиях по бегу в Южном Федеральном округе, выступит на дистанциях 100 и 200 метров.

Он — чемпион Крыма по ГТО в IV ступени, дважды ездил в «Артек»: первый раз путевку получил в качестве награды за спортивные результаты, второй — для участия во Всероссийских соревнованиях. Причем, занятия спортом никак не мешают его успешной учебе в школе.

Что касается его команды, то в нее входят друзья К.Бутырина.

— Мой лучший друг Ярослав тоже помогает. И не только он — ребята, когда меня там не бывает, совсем не против траву подергать и мусор вынести, — рассказывает он.

Кстати, работы на площадке еще много — на все лето точно хватит!