Корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь

Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, который отбил атаку надводных беспилотников в районе пролива Босфор, планово вернулся в Севастополь.

В пятницу, 26 мая, корабль зашел в Севастопольскую бухту, в настоящее время он стоит на своем штатном месте. Официальным комментарием ЧФ ТАСС в настоящее время не располагает.

В среду, 24 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что экипаж «Ивана Хурса», обеспечивавшего безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции, подвергся атаке украинских беспилотных катеров. Все они были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор, уточнил представитель Минобороны РФ.