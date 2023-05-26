Дельфина Митю продали в Сочи

В Севастополе прокуратура пытается привлечь к ответственности ООО «Биологическая станция» и его директора за незаконную продажу краснокнижного дельфина.

Проверка межрайонной природоохранной прокуратуры установлено, что скандально-известный директор предприятия, который в конце 2022 года выпустил четырех дельфинов в открытое море, в июле того же года продал дельфина-афалину по кличке «Митя» в один из дельфинариев города Сочи. Сделано это без соответствующего разрешения на продажу и перевозку диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, к которым относится афалина.

В отношении директора и ООО «Биологическая станция» возбуждены два дела об административных правонарушениях за продажу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных без надлежащего на то разрешения.

Материалы дел направлены в Южное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для рассмотрения в пределах компетенции, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.