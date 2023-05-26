Благоустраивать парк у Детского больничного комплекса начнут в 2024 году

Состояние парка, прилегающего к территории городской больницы №5, не впервые вызывает вопросы у жителей города, о чем не раз писала «Севастопольская газета». Навести там порядок и привести в соответствующий назначению вид планируется в 2024 году.

Несколько лет назад в парке даже обосновались асоциальные граждане, с полным набором сопутствующих им приметам: мусором и полной антисанитарией. После вмешательства общественности парк все-таки удалось очистить от нежелательных постояльцев. Но благоприятным местом прогулок для маленьких пациентов детской больницы парк все равно не стал.

Собственно, сам парк представляет собой непригодную для отдыха территорию — заросшие дорожки, необрезанные деревья и сухостой. На это обращают внимание и читатели «Севастопольской газеты», в очередной раз поднявшие тему приведения парка детского комплекса порядок.

Информационный запрос о принадлежности парка больнице и о перспективах его благоустройства «Севастопольская газета» задала руководству ГБУ «Городская больница №5 «Центр охраны здоровья матери и р ебенка». Оттуда ответили, что за учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования закреплена только часть территории парка, а именно земельный участок с кадастровым номером 91:03:002012:4. Земельный участок с кадастровым номером 91:03:002012:559 передан ГКУ ГС «ЕДКС» (Единая дирекция капитального строительства ред.) для проектирования и выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения на 320 посещений в смену по пр.Острякова, д.211-А».

В ответе также сообщается, что на территории, принадлежащей ГБУЗС «Горбольница №5 ЦОЗМиР», в апреле-мае 2023 года проводился месячник по благоустройству. Кроме того, земельный участок и парковую зону ежедневно убирают штатные уборщики.

Что касается финансирования, то целевые субсидии на благоустройство не выделяются, а сама уборка выполняется за счет средств больницы.

Вместе с тем, в ответе содержится информация о том, что по состоянию на 23 мая 2023 года ведется разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт прилегающей территории ГБУЗС «Горбольница №5 ЦОЗМиР», расположенной по адресу пр.Ген.Острякова, 211-А» в соответствии с государственным контрактом №14-ПСД/2022 от 11.11.22г. Между ГКУ ГС «ЕДКС» и подрядной организацией.

«Севастопольская газета» выяснила, что контракт на сумму 5,9 млн рублей заключен между ГКУ ГС «ЕДКС» и АО «Севастопольстройпроект» 11 ноября 2022 года, со сроком исполнения — 16 января 2023 года.