За миллион рублей обещали мягкий приговор

В Крыму по подозрению в посредничестве во взяточничестве и в мошенничестве задержана группа лиц, обещавших передать взятку представителю Сакского районного суда.

Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым установлено, что один из подозреваемых предложил находящемуся под следствием 27-летнему местному жителю, обвиняемому в вымогательстве, за взятку в миллион рублей решить вопрос с домашним арестом и мягким наказанием.

Половина от миллиона через цепочку посредников, в том числе адвоката Адвокатской палаты Республики Крым, была передана лицу, заверившему сообщников, что конечным получателем взятки станет судья.

В отношении четырех посредников Управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по статье «посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору». В отношении лица, присвоившего деньги возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в крупном размере».