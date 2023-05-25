Вражеские беспилотники уничтожены в районе Качи

В ночь на 25 мая была отражена очередная атака беспилотников на Севастополь.

«В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки», — сообщил губернатор города Михаил Развожаев в соцсетях.

Севастополь — главная база Черноморского флота — периодически подвергается атакам беспилотников. Предыдущая была в районе Фиолента 7 мая, тогда один дрон потерял управление и упал в лесополосе, еще два были сбиты над морем.

И в Крыму

В Крыму тоже была бессонная ночь.

«За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА. Жертв и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов утром 25 мая.

Атака в турецких водах

24 мая в 5.20 вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота.

Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор, сообщили в Министерстве обороны России.

Корабль продолжает выполнять поставленные задачи, в том числе по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турецкой Республики.