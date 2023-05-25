Во Владивостоке построили образовательную часть культурного кластера

На острове Русский во Владивостоке окончено строительство образовательного комплекса общей площадью 90 тысяч кв.м, который является частью культурного кластера, создаваемого по поручению Президента России.

Теперь начинается этап подготовки учреждений к учебному году, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Образовательный комплекс во Владивостоке включает девять зданий: филиалы Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им.Чайковского, общеобразовательную школу с двумя бассейнами, два интерната для учеников, общежитие для студентов филиала Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), а также три многоквартирных дома с полностью меблированными квартирами для преподавателей и артистов.

«Последним зданием, получившим разрешение на ввод в эксплуатацию, стал филиал Центральной музыкальной школы. Это позволит с сентября начать учебный процесс во всех учреждениях на острове Русский. Здесь смогут учиться за счет бюджета порядка 550 учеников из разных регионов страны. Ранее обучение уже началось в образовательных блоках культурных комплексов в Калининграде и Кемерове, рассчитанных на 600 мест», — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Культурный кластер во Владивостоке состоит из образовательной части на острове Русский и музейно-театрального блока на сопке Орлиное Гнездо — самой высокой точке исторической части города. Общая площадь объектов составит почти 160 тысяч кв.м. На сопке Орлиное Гнездо строительство продолжается – здесь появится самый масштабный на Дальнем Востоке культурный комплекс площадью 70 тыс. кв. м. В одном здании расположатся филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока. РГИСИ, школа креативных индустрий и сцена Мариинского театра. Выставочная программа также предполагает регулярное участие музеев-партнёров: Русского музея, Приморской государственной картинной галереи, Музея истории Дальнего Востока им. В.К.Арсеньева и других российских и зарубежных музеев.

Культурно-образовательные комплексы строятся по поручению Президента России Владимира Путина в Калининграде, Владивостоке, Кемерове и Севастополе. Застройщик — Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» (учредители – Эрмитаж, Третьяковская галерея, Мариинский и Большой театры), генеральный подрядчик строительства – группа компаний «Стройтрансгаз».

Все четыре комплекса строятся по индивидуальным проектам, которые не имеют мировых аналогов.

В Севастополе культурный кластер строится на мысе Хрустальный.