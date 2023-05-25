В доме меняют все инженерные сети

Капремонт инженерных сетей в доме на пр.Генерала Острякова, 99 завершится в июне. На сегодняшний день готовность объекта 90%. Об этом в ходе контроля выполнения работ сообщил журналистам директор Фонда содействия капитальному ремонту города Севастополя (ФСКР) Дмитрий Шпагин.

— На сегодняшний день порядка 90% готовность по всем видам работ. Уже все практически на выходе, ждем переподключения. Узел учета тепла также уже приехал, соответственно, неделя — две, монтаж произойдет и думаю, что через месяц подрядчик уже закончит, несмотря на то, что срок завершение работ запланирован на начало сентября, — заявил Д.Шпагин.

В многоквартирном доме 1979 года постройки капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также установка узла учета тепла проводятся впервые за 40 лет. Общая стоимость работ по инженерным сетях составляет около 26,5 млн руб.

— Такую сумму — 26 млн люди собирали бы еще лет 10, наверное. Они не смогли бы это сделать самостоятельно. Контакт на капремонт был заключен еще в прошлом году. Работы по водоснабжению и водоотведению производились, начиная с октября прошлого года. По теплоснабжению — после завершения отопительного сезона. Месяц назад завершен отопительный сезон, а большая часть работы уже выполнена, — похвастался Д.Шпагин.

Жильцы дома хотя и посетовали, что ремонт принес всем "очень много хлопот", дополнительные расходы, поскольку в квартирах пришлось снимать кафельную плитку, но в целом они остались довольны.

— В подвале постоянно были утечки, подтопления, забивались трубы водоотведения и канализация. Приходилось вызывать аварийку, соседи с нижних этажей жаловались на некачественное отопление. Надеемся, что теперь все будет хорошо, — поделилась впечатлениями от ремонта жительница дома Наталья Баланчук.

Следующий вид капремонта в этом доме проведут не ранее 2030-х годов.

Запланировано, что в текущем году в Севастополе капитально отремонтируют 271 многоквартирный дом. На сегодняшний день работы ведутся на 200 домах. По остальным — разрабатывается проектно-сметная документация.