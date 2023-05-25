Техническое состояние аттракционов будут контролировать законом

Проект такового 22 мая одобрили на заседании городского правительства, с решением передать на рассмотрение депутатам Законодательного собрания. Как прозвучало, в связи с тем, что на федеральном уровне это никак не регулируется, местные чиновники проявили инициативу нормотворчества, которая получила положительную оценку в Минэкономразвития и генеральной прокуратуре РФ. Об этом сообщила директор департамента рынков и лицензирования Наталия Скорюкова.

– Тема, на самом деле, архиопасная. Тем более, мы с замиранием сердца смотрим на попытки подготовить наши аттракционы на Историческом бульваре к сезону. И, дай бог, они будут запущены, надо закон быстрее принимать, мне кажется, и начинать контроль и надзор, – отреагировал на доклад губернатор Михаил Развожаев.