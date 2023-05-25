Проект реставрации Триумфальной арки Пальмиры представят в Дамаске

Российские и сирийские специалисты завершили создание проектной документации реставрации Триумфальной Арки в сирийской Пальмире.

В Дамаске 24-26 мая пройдет конференция, организованная Сирийским фондом развития, Генеральным департаментом музея древностей Сирии и Институтом истории материальной культуры (ИИМК) РАН с участием международных экспертов ЮНЕСКО.

В течение трех дней участники конференции посетят древнюю Пальмиру, после чего российские специалисты представят сам проект на заседании в Дамаске, а также будет проведено его итоговое обсуждение, сообщает пресс-служба ИИМК РАН.

В апреле проект был высоко оценен российской научной и культурной общественностью на расширенном заседании трех ученых советов: Института истории материальной культуры РАН, Государственного Эрмитажа и Московского архитектурного института.

Реализация проекта началась весной 2022 года после подписания российско-сирийского «Меморандума о взаимопонимании в области реставрации Триумфальной Арки Пальмиры».

За прошедший год был выполнен весь объем посттравматического реагирования, проведены археологические раскопки, собраны пробы и выполнены анализы материалов, проведено геологическое обследование, созданы новые трехмерные цифровые модели Арки, выполнена цифровая реконструкция её исторического облика, определены методы реставрации.