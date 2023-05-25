Платить за центральное отопление владельцы газовых котлов больше не будут

Севастопольцам, установившим в многоквартирных жилых домах газовые котлы индивидуального отопления, больше не будут приходить счета за фактически не полученное центральное отопление.

Как прозвучало на заседании правительства, в переоборудованных квартирах начисления были в связи с отсутствием легализации. Теперь легализация прошла прошла для тех, кто был включен в списки и выполнил соответствующие условия.

--Теперь мы принимаем меры, чтобы ГУП «Севтеплоэнерго», с одной стороны, получило недополученный доход, а, с другой, перестало выставлять людям штрафные санкции, пении и задолженности, – сообщил губернатор Михаил Развожаев.

С целью возмещения недополученных доходов ГУП «Севтеплоэнерго» из бюджета Севастополя выделена субсидия, а также утвержден порядок ее доведения.