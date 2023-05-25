На цифровое оборудование Художественного музея выделили субсидию

По словам директора департамента культуры Анжелы Сумаковой, озвученным 22 мая на заседании городского правительства, оснащение музея осуществляется в рамках национального проекта «Культура». Речь идет о целом перечне мероприятий по закупке цифрового оборудования.

Напомним, что реконструкция здания началась в 2018 году, за это время поменялся подрядчик, и объект стал долгостроем. В ноябре 2022 года музей отметил свой 95-летие, так и не заехав в новое здание.

О завершении реставрационных работ здания, являющегося объектом культурного наследия, городские власти отчитались в декабре 2022 года, пообещав организовать первую выставку в обновленных залах в апреле 23-го года, с последующим переносом на лето. Но по информации, полученной непосредственно на объекте, также маловероятно.

Там же предположили, что переезд сотрудников и музейных фондов из ныне занимаемых ими помещений возможен к очередной, теперь уже, 96-й годовщине со дня основания музея.