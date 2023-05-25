На цифровое оборудование Художественного музея выделили субсидию
Севастополю из федерального бюджета предоставили субсидию на техническое оснащение Художественного музея им.Крошицкого.
По словам директора департамента культуры Анжелы Сумаковой, озвученным 22 мая на заседании городского правительства, оснащение музея осуществляется в рамках национального проекта «Культура». Речь идет о целом перечне мероприятий по закупке цифрового оборудования.
Напомним, что реконструкция здания началась в 2018 году, за это время поменялся подрядчик, и объект стал долгостроем. В ноябре 2022 года музей отметил свой 95-летие, так и не заехав в новое здание.
О завершении реставрационных работ здания, являющегося объектом культурного наследия, городские власти отчитались в декабре 2022 года, пообещав организовать первую выставку в обновленных залах в апреле 23-го года, с последующим переносом на лето. Но по информации, полученной непосредственно на объекте, также маловероятно.
Там же предположили, что переезд сотрудников и музейных фондов из ныне занимаемых ими помещений возможен к очередной, теперь уже, 96-й годовщине со дня основания музея.