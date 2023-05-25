Культорганизатор, фельдшер и пенсионер МВД хотят в депутаты

Три участника зарегистрированы на участие в предварительном голосовании «Единой России» на дополнительные выборы депутата Совета Терновского МО.

Сама процедура праймериз пройдет с 26 по 28 мая 2023 года в электронном формате. Выбирать будут между культорганизатором Терновского центра культуры и досуга Юлии Козловой, она член партии «Единая Россия»; беспартийного фельдшера-лаборанта Первой горбольницы Натальи Литвиновой и сторонника «Единой России» , пенсионера МВД — Александра Феоктистова.

Вакантное место в депутатском корпусе образовалось из-за того, что в декабре прошлого года председатель совета и глава внутригородского Терновского муниципального образования Владимир Прокопенко уволился и отправился на государственную службу в Запорожскую область.

Предварительное внутрипартийное голосование «Единой России» — непременный этап, по результатам которого отбираются кандидаты в депутаты на предстоящих выборах.