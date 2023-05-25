Дельфины-попрошайки клянчат рыбу у балаклавских рыбаков

«Сейчас мы наблюдаем за группой из пяти афалин, которые контактируют с людьми, при этом три из них делают это ежедневно», — написали в социальных сетях сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Зоозащитники наблюдают за группой этих млекопитающих с начала весны. В начале животные демонстрировали естественное поведение. «Привычка к попрошайничеству закрепилась у них буквально на наших глазах», — объясняют общественники. При этом они уверены, что это не те дельфины, которых зимой выпустили в море в бухте Омега из севастопольского дельфинария. Это абсолютно дикие животные, но их прикормили.

Такое поведение дельфинов как в Черном, так и в других морях, — не редкость. Наряду с афалинами, в этой же акватории на постоянной основе попрошайничают еще минимум пять белобочек.

В центре реабилитации дельфинов предупреждают, что желание людей общаться с природой для самих дельфинов зачастую может закончиться плохо. Люди рыбачат с лодок, с которых и прикармливают животных, не понимая, что леска и рыболовные крючки в воде представляют для млекопитающих опасность. Дельфины запутываются в них, что приводит к хронической травматизации и даже ампутации частей тела, а в случае проглатывания — к застреванию крючков в гортани и удушью.

Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» — социально ориентированная автономная некоммерческая организация, объединяющая специалистов по морским млекопитающим и ведущая независимую деятельность по спасению, реабилитации и исследованиям китообразных Черного моря. Работает с 2016 года на всей территории Крыма и в Севастополе.