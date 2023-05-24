Жителей улицы Жидилова зажали в транспортных тисках

Выполняя поручение губернатора Севастополя по улучшению транспортной доступности микрорайона Жидилова, вместо добавления автобусов на линию, чиновники предложили в ущерб пассажирам изменить пути следования самых востребованных маршрутов — 26-го и 112-го, сделав их неудобными и долгими.

Встреча активистов улиц Генерала Жидилова и Мореходная с руководителями департамента транспорта по вопросу транспортной доступности района состоялась 22 мая. Общаться с народом приехали сам директор департамента Станислав Таматаев и начальник управления транспорта этого департамента Алексей Кобышев. Представитель транспортной компании «Севтранстрест» на встречу не явился, хотя у жителей микрорайона скопилось к нему множество вопросов.

Жители уже несколько лет добиваются улучшения работы общественного транспорта. Они неоднократно обращались в разные инстанции. Нынешнее поручение губернатора к подчиненным не первое, которое по сути не исполняется. Михаил Развожаев непосредственно во время прямого эфира на телеканале СТВ отметил, что данная проблема не новая — уже неоднократно люди обращались к нему и поручения давались.

«Возьму на контроль эту ситуацию. Недопустимо, чтобы перевозчики, которые за эти рейсы отвечают, принимали решение почему-то автобусы в назначенное время не выпускать на маршруты. Да, к ним применяются штрафные санкции, но людям от этого легче не становится. Надо решить более радикально этот вопрос», — пообещал глава города.

Жители хотят, чиновники — не могут

Жители просят соблюдать расписание, увеличить количество рейсов или вместимость транспорта. Но сделать так, как просят люди, чиновники не могут.

По словам С.Таматаева, сделать это невозможно по техническим причинам, также невозможно запустить большие автобусы: они не смогут безопасно преодолевать серпантинный спуск. Троллейбусы с автономным ходом — тоже не выход: автономного заряда им до отдаленного района может и не хватить.

В результате жидиловцам предложили выбрать один из двух вариантов. Первый — изменить путь следования 26-го маршрута: на 5-й км Балаклавского шоссе по Лабораторному шоссе и шоссе Генерала Моргунова. Это позволит запустить на маршрут автобусы средней и большой вместимости и объезжать пробки на ул.Героев Севастополя. Второй — изменить путь следования маршрута 112: через Лабораторное шоссе и ул.Горпищенко. Это позволит повысить класс транспортных средств.

Люди такого нестандартного решения не ожидали. Да, они хотели дополнительный маршрут в их отдаленный район с 5-го км Балаклавского шоссе, но не как замену 26-му маршруту. Добираться же до 5-го км, а потом разъезжаться кто куда: в Камыши, в Балаклаву — это неприемлемо. «Это же сколько времени уйдёт на дорогу до работы?» — возмутились жидиловцы.

В случае изменения маршрута №112 расклад не по душе жителям Килен-Балки и улицы Абрикосовая, которым тоже нужно в Камыши. А за счет такой оптимизации маршрут увеличится минимум минут на 20.

Требуют соблюдения госконтракта

Изучив внимательно государственный контракт 6/19 от 2019 года стоимостью 352 млн рублей на перевозки по маршрутам N1, 17, 26, 112 и другие, заключенный между департаментом транспорта и ООО «Севтранстрест», жители обнаружили явные несоответствия.

«Теперь мы видим, откуда берутся цифры, которыми манипулируют чиновники», — заявляют активисты и публикуют данные госконтракта.

Итак, согласно документу, интервал движения автобуса №26 — семь минут, №17 и №112 — восемь минут в течение всего дня. Время окончания работы автобусов на маршрутах 1, 17, 26 — 22.00, 112 — 23.30. Количество рейсов: №26 и №112 — 120 в день. Количество транспортных средств, обслуживающих маршруты №26 и №112 — по 22. В салонах автобусов должны быть системы отопления и кондиционирования.

По мнению жидиловцев: «Именно так и должно быть!»

Они считают, что ежемесячно дептранс подписывает акты выполненных услуг и перечисляет перевозчику немалые суммы именно за это. Хотя к реальности это не имеет никакого отношения.

«Отлично перевозчик устроился... Если были соблюдены все пункты контракта — проблем таких не было бы! Конечно, дептранс читает контакт и недоумевает: чего этим жителям Жидилова еще не хватает?! А по факту: 26-го после 20.00 нет совсем, а один или два 112-х гордо обитают в Камышовой бухте. Надо обращаться в прокуратуру! Пусть там разберутся, куда идут городские деньги», — возмущается местная жительница Виктория Суботовская.

Берут под контроль

Как сообщила в социальной сети общественница из инициативной группы жителей микрорайона Мария Кот, 23 мая у них состоялась очередная встреча с С.Таматаевым и А.Кобышевым. В результате продолжительной беседы стороны договорились, что перевозчик строго выполняет условия госконтракта в части соблюдения интервалов движения, времени выхода и ухода с маршрута, не допускает «проскакивания» остановок.

Контракт с «Севтранстрестом» заканчивается 31 декабря 2023. Директор департамента берет под свой личный контроль выполнение перевозчиком всех условий контракта и обещает улучшение в работе транспорта в течение двух недель. В свою очередь на обсуждение жителей выносится введение нового маршрута «Генерала Жидилова – Центр» через 13-й завод, перевозки по которому будет осуществлять другой перевозчик.