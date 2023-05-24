В Крыму национализировали еще 57 объектов имущества украинских собственников

Госсовет (парламент) Крыма 24 мая принял решения о национализации еще 57 объектов собственности, принадлежащих украинским олигархам, в том числе ялтинскую квартиру президента Украины.

«Решением Госсовета Крыма национализированы, в частности, винодельческое производство „Алеф-Виналь-Крым“, принадлежавшее бизнесмену из списка 100 богатейших людей Украины Вадиму Ермолаева, торговые площади „Скай плаза“ в Ялте, бенефициаром которых является бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сельхозпредприятие в Ленинском районе „Семисотка и компания“, связанное с окружением одиозного украинского политика Арсена Авакова, и другие активы», — цитирует ТАСС председателя Госсовета республики Владимира Константинова.

В список попали, в частности, действующий детский лагерь «Кипарис» в Алуште, который принадлежит украинскому предприятию «Тяжавтотранс» в Днепропетровске, и неработающий Ялтинский хладокомбинат, бенефициаром которого является гражданин США Леон Зельдович. Есть в нем и квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ялте.

«Она [квартира Зеленского] будет приватизирована, выставлена на продажу. Дальше процедура аукциона, продажи — и деньги будут поступать в первую очередь на нужды СВО, семьям погибших, семьям мобилизованных. Такой социальный аспект политики», — уточнил В.Константинов.

При этом крымские власти обещают, что работа национализируемых предприятий не будет приостанавливаться до момента проведения аукциона и передачи их новым российским собственникам.

В 2022 году глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью. В их числе «Бахчисарайский комбинат „Стройиндустрия“, судостроительный завод „Залив“. С осени в республике национализировали уже около 700 объектов, в числе которых собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба „Динамо Киев“.