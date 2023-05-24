В Инкермане демонтируют зловонную печь

Крематорий, буквально отравлявший жизнь жителям Инкермана, демонтируют. Речь идет о предприятии ООО «Экон», деятельность которого по сжиганию медицинских и иных опасных отходов длительное время не удавалось привести в законные рамки.

Всё это стало причиной многочисленных жалоб в адрес руководства города. В результате решением вопроса занялась природоохранная прокуратура, а также УМВД.

Прокуратура выставила иск и передала исполнительный иск в Балаклавский суд, который оперативно принял обеспечительные меры.

Многочисленные нарушения были найдены и работниками УМВД, в том числе по лицензионным требованиям.

В итоге предприниматель вынужден был покинуть Инкерман, забрав с собой средства производства.