В аварийном скейт-парке продолжают кататься дети

Скейт-парк в Артбухте начали демонтировать, о чем извещают размещенные на оборудовании объявления.

«В связи с проявлениями вандализма скейт-парк находится в аварийном состоянии. Использование скейт-парка запрещено!» — говорится в объявлении.

Далее сообщается, что администрацией ГБОУ ДО (департамент образования) города Севастополя «ГЦССПС» («Городской центр социальных и спортивных программ») запланировано проведение ремонтно-восстановительных работ, после проведения которых работа скейт-парка будет возобновлена. И далее, что администрация ГБОУ ДО города Севастополя «ГЦССПС» не несет ответственности за травмы, полученные при самовольном (несанкционированном) использовании объектов скейт-парка, находящегося в аварийном состоянии.

Интересно, что обезопасив себя таким предупреждением, сотрудники ведомства никак не оградили вход в скейт-парк, а потому дети по-прежнему гарцуют на своих самокатах по аварийным горкам. Как говорится, какие претензии, их же предупредили.

Правда, сами мальчишки рассуждают иначе. Например, один из подростков снисходительно процитировал на замечание о запрете кататься: «Правила существуют, чтобы их нарушать!» Второй на указанную дыру в покрытии горки, махнул рукой, с ремаркой: «Да она тут уже давно!»

Для еще двоих скейтбордистов информация о закрытии скейт-парка оказалась новостью, а на замечание о наличии объявления о запрете оба отреагировали вопросом: «Где?»

За приз на самый оптимистичный аргумент мог бы побороться ответ: «Так ведь никто пока не разбился!» А за самый реалистичный: «А больше ведь негде кататься!»

Остается отметить своевременность начавшегося ремонта, который, как сообщается, продлится с мая по сентябрь. Аккурат все летние каникулы.