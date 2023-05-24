Утвердили границы объединенной зоны охраны площади Восставших

В объединенную зону охраны включили памятники культурного наследия регионального значения на территории Первой горбольницы, комплексный памятник «Мемориальное кладбище коммунаров», памятники, расположенные в сквере на территории 5-го бастиона и на территории бывшей тюрьмы.

Среди памятников, включенных в зону охраны, административное здание (ул.Адмирала Октябрьского, 19), памятник хирургу Пирогову на территории больницы, памятник медработникам Севастополя (ул.5-я Бастионная), памятники воинам 5-го Бастиона и 49 большевикам-подпольщикам — жертвам белогвардейского террора (сквер на ул.5-й Бастионной).

Утверждение статуса единой охранной зоны означает запрет строительства объектов капитального строительства и некапитальных зданий, увеличения высотных и линейных габаритов существующих объектов капитального строительства, а также установку негабаритных непрозрачных ограждений, за исключением восстановления исторических подпорных стен.

Последнее требование вызывает вопросы: восемь месяцев в центре площади Восставших стоит непрозрачный металлический забор! И концу этому не видно.

Важно отметить, что проект прошел государственную историко-культурную экспертизу, согласован со всеми профильными органами исполнительной власти, в том числе с департаментом здравоохранения, согласован в Министерстве культуры РФ.