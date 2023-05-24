Уборщик обчистил банковский счет заказчика

Излишняя беспечность и длительный запой обошлись жителю Севастополя в крупную сумму.

Оперативники задержали гражданина Республики Беларусь, подозреваемого в краже 170 тысяч рублей с банковского счета местного жителя, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Нетрезвый 51-летний севастополец для наведения порядка в своей квартире пригласил работников клининговой службы. По завершении уборки хозяин жилища передал 35-летнему уборщику свой мобильный телефон, сообщил пароль от интернет-банкинга и попросил самостоятельно произвести оплату предоставленной услуги.

Также мужчина рассказал, что ему понадобится мойка окон и предложил выполнить работу в этот же вечер.

Работник клининговой службы решил воспользоваться знанием секретного кода к интернет-банкингу и тем, что хозяин не протрезвел. Он тайком взял его смартфон и перечислил на свою карту 30 тысяч рублей.

Следующие два дня злоумышленник снова нанес визиты к потерпевшему и аналогичным образом похитил еще 140 тысяч рублей. Все похищенные деньги он потратил на развлечения.

Протрезвев, севастополец заметил пропажу крупной суммы с банковского счета и обратился в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый за кражу гражданин Республики Беларусь.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.