Парк «Учкуевка» превращается в дикое поле

Общественники провели осмотр территории и выяснили, что на конец мая более 60% парка не выкошено от стоячей травы.

Люди негодуют, сначала им пришлось бороться за то, чтобы парк создали, теперь — за регулярный уход за ним.

«Да при таком подходе никогда не будет нормального парка. Если допускать осеменения сорняка, то он летит везде, в том числе и на цветники. Из-за упущения одного, потом больше прополки. Безграмотное управление налицо», — пишет в социальных сетях активист Северной стороны Геннадий Сидоров.

Он считает, что в этом году опять проспали своевременный покос травы.

«Самое паршивое, что за такой уход все ответственные получают премии, а втык и нагоняй — простые работяги, которые должны работать за себя и за «того парня» — начальника, зама и прочий раздутый административный штат», — негодует Г.Сидоров.

Кроме этого, на территории парка обнаружены не убранный с прошлого года сухостой и необрезанные деревья.

Севастопольцы оценивают работу ГБУ «Парки и скверы», ответственного за содержание парка, как «отвратительную». По их мнению, вопросы безопасности всегда должны быть в приоритете, особенно в общественных местах.

«Сколько еще нужно написать жалоб, чтобы была организована нормальная работа? Неужели нужно ждать очередной стихии, чтобы кому-нибудь дерево упало на голову», — задаются вопросом местные жители и в очередной раз просят городскую власть обратить внимание на неудовлетворительную работу ответственных департаментов и подведомственных им учреждений.