Дом, где жил Дмитрий Ульянов, будут сохранять в исторической среде

Дом постройки 1910 года. С 1975 года он является памятником истории регионального значения. В 1916 году здесь проживал брат Владимира Ленина — Дмитрий Ульянов, который в период с 1914-го по 1917 год работал врачом в военном госпитале.

Теперь дом решено сохранять в его исторической среде с установлением режимов использования земель и требований регламентов.

Учитывая, что памятник расположен в центральной части города в сложившемся квартале административно-деловой застройки, охранная зона устанавливается по границам придомовой территории. При этом в границах охранной зоны запрещается капитальное строительство, а при проведении капитального ремонта необходимо использовать материалы и цветовые решения, которые являются традиционными для застройки данной части города.

Запрещается возведение не капитальных сооружений и установка рекламных конструкций, установка на фасаде внешних блоков кондиционеров, спутниковых телевизионных антенн и других средств технического обеспечения, остекление балконов. Однако разрешается благоустройство и озеленение, размещение элементов освещения и ремонт объектов инженерной инфраструктуры.

На сам дом распространяется более строгие режимы, оговариваемые федеральным законом №73-ФЗ и в соответствие с которым здание будут реставрировать.

При этом предполагается, что собственники незаконно установленных внешних блоков кондиционеров и наружного остекления или увеличенных балконов откажутся от таковых добровольно. В противном случае их демонтируют решением суда.

Другое дело, что руководитель Севнаследия Ирина Масликова признала, что вопрос этот весьма тонкий и решается непросто. Одним из путей решения, по ее словам, является поиск взаимопонимания с жильцами.