Для севастопольских кадет МЧС прозвучал последний звонок

В школе №60 для учащихся девятых и одиннадцатых классов состоялся праздник прощания со школьной порой. Среди выпускников — 22 кадета МЧС России, в том числе 13 одиннадцатиклассников.

Торжественные мероприятия продолжились в культурно-информационном центре Главного управления МЧС России по Севастополю. Там состоялось вручение сертификатов о получении кадетского образования.

«От себя лично и от имени коллектива Главного управления хочу поблагодарить руководство школы, всех учителей, воспитателей, наставников за вклад в развитие кадетского движения МЧС России! За ту большую работу, которую вы проделали. А кадетам я хочу пожелать стать хорошими людьми и достойными гражданами своего Отечества. Впереди вас ждет нелегкая пора, связанная со сдачей Единого государственного экзамена. Искренне хочу пожелать вам достойно пройти это испытание и получить отличный результат!» — обратился к присутствующим начальник севастопольского чрезвычайного ведомства генерал-майор внутренней службы Алексей Рохлин.

Среди выпускников 11-го кадетского класса школы №60 есть те, кто уже выразил желание связать свое будущее со службой в МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.