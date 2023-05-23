Земельные участки для участников СВО начнут выдавать с конца июня

Первые 474 участка уже готовы к выдаче участникам СВО. Соответствующее постановление принято 22 мая на заседании правительства Севастополя.

По словам и.о.заместителя губернатора города Максима Жукалова, участки расположены на территории Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Терновского, Орлиновского муниципалитетов.

Он напомнил, что предложения по внесению изменений в правила землепользования и застройки были рассмотрены 14 апреля на заседании комиссии.

По словам М.Жукалова, в настоящее время официально одобрены более тысячи заявлений, заявители конкретно поставлены в очередь. Всего же заявлений, по его словам, около трех тысяч.

Губернатор Севастополя дал поручение продолжить подбирать участки для участников СВО.