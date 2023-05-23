Земельная мафия выдала на подставных лиц 80 земельных участков

Завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы из числа бывших работников Бахчисарайской администрации и территориального отдела Госкомрегистра по обвинению в мошенничестве с земельными участками.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы из числа бывших должностных лиц Бахчисарайской администрации и территориального отдела Госкомрегистра. Установлено 18 эпизодов совершения мошеннических действий с землей.

По версии следствия, в 2015 году заведующий Бахчисарайским районным отделом Госкомрегистра и начальник архивного отдела администрации Бахчисарайского района вступили в преступный сговор с целью совершения хищения земельных участков путем незаконного оформления права собственности на подставных лиц.

С указанного периода действующие на тот момент должностные лица создали устойчивую организованную группу из числа бывших подчиненных или действующих специалистов в области землеустройства, располагавших сведениями о наличии на территории Бахчисарая и Бахчисарайского района земельных участков, право собственности на которые органами местного самоуправления никому не передавалось.

С 2016 по 2018 годы при регистрации права собственности на аффилированных лиц из собственности муниципальных образований Бахчисарайского района выбыло более 80 участков кадастровой стоимостью, превышающей 63 млн рублей. Еще на один участок злоумышленники покушались, однако их преступная деятельность была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и УЭБиПК МВД России по Республике Крым.

По ходатайству следствия судом наложен арест на земельные участки, ставшие объектом преступного посягательства, в целях решения вопроса возврата законному собственнику — муниципалитетам. Кроме того, в целях обеспечения исполнения приговора и взыскания штрафа на имущество обвиняемых также наложен арест.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении семи фигурантов завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.