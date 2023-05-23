В ситуации с домом на Маячной обещают разобраться правильно

Ситуацию с домом по адресу Маячная,38/1, жильцов которых новый владелец неожиданно оповестили о выселении, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал совершенно дичайшей, пообещал разобраться и принять правильное решение.

Он дал поручение своим замам – Максиму Жукалову и Светлане Пироговой –подключиться к решению возникшей проблемы.

– Права людей, на мой взгляд, хамским образом пытаются нарушить. Поэтому совершенно логично нам подключиться ко всем искам. Там какая-то украинского периода фирма решила продать дом частному лицу. Мы знаем, что за такого рода сконструированными схемами стоит. Дом заселен сотрудниками этого же предприятия, которые много лет там живут. Надо разобраться, зайти в процесс, вернуть этот дом в собственность города. Какие бы сложности юридические не были, мы должны это сделать и предоставить людям право подписать договор социального найма, – оценил ситуацию М.Развожаев.

При этом он обратился к прокурору городу с просьбой приостановить действие судебного решения, которое дало право выселить людей. Прокурор заверил, что решение о выселении в людом случае приостановлено.

– Пока мы не разберемся, а разберемся мы, я думаю, правильно в этой ситуации, – пообещал М.Развожаев.

Днем раньше в ситуации с выселением жильцов из дома на Маячной,38/1 распорядился разобраться глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.