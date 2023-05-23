В Библионочь предлагают барабанить, играть в настольные игры и познавать город на ощупь

«Читаем вместе», — так обозначена тема ежегодной Библионочи, которая пройдет в Севастополе 26–27 мая 2023 года.

По традиции акция проводится в поддержку книг и чтения, но в этом году мероприятие посвятили и 240-летию основания Севастополя.

В предстоящий вечер пятницы на площадках библиотек Региональной информационно-библиотечной системы пройдут творческие мастер-классы, авторские экскурсии, лекции, поэтические чтения, викторины, конкурсы, квизы и пр.

Всего в мероприятии примут участие 18 библиотек, которые подготовили различные интерактивные развлекательные программы, погружающие в мир литературы.

26 мая в Центральной городской библиотеке им. Л.Н.Толстого (ул. Ленина, 51) библионочь пройдет с 18.00 до 22.00.

Все начнется на ступеньках у центрального входа с библиотеку, где с 17.00 до 18.00 пройдет музыкальная мастерская для желающих научиться барабанить «неШкола барабанов».

Нон-стоп реалити-шоу «Извольте прочесть!» состоится в абонементном зале на первом этаже и включит конкурсы, викторины, чайную вечеринку, а также инклюзивную игру «Все чувства».

Среди других мероприятий — киновикторина «Снято в Севастополе!», показ диафильмов «Улетные мультики» в ретро-кинозале (книгохранение), а также авторские мастер-классы по гончарному искусству, скрапбукингу, фотопозированию и др. (1 этаж, мультимедийный зал).

В гостиной на третьем этаже пройдет концертная программа музыкальных школ города «Шаляпин в шляпе!», где можно будет увидеть театральные зарисовки-шутки по пьесам Антона Чехова «Ночь, музыка и театр».

Фотосушка, настольные игры, конкурсы, мастер-класс «360VR» в программе «Рисуем города» пройдут в зале абонемента.

«Мультимир Севастополя» предложит познать город на ощупь, поучаствовав в квесте «Севастополь с закрытыми глазами», а также стать посетителями выставки тактильных книг, игротеки «Слова и смыслы», интерактива «Кот в мешке шрифтом Брайля» (2 этаж, зал каталогов).

Вниманию посетителей также представят выставку редких и ценных книг из фонда библиотеки, программу интерактивного проекта «Смолянки», которая пройдет в режиме нон-стоп в лекционном зале Виртуального филиала Государственного Русского музея.