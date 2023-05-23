Школьный последний звонок прозвенел 23 мая

В 68 школах Севастополя на торжественных линейках прозвенел последний звонок. Выпускниками этого года стали 4752 учеников девятых классов и 2130 11-классников.

На этот раз в школьных дворах выстроились ученики только четвертых, девятых и 11-х классов. Поздравить тех, в чью честь в этот день школьный звонок прозвенел в последний раз, пришли учителя, родители и чиновники. Последние произнесли много напутственных правильных слов, но наиболее трогательно прозвучали поздравления от малышей.

Теперь всем героям сегодняшних торжеств, кроме четвероклассников, предстоит сдача экзаменов. С 24 мая начинается сдача итоговой государственной аттестации для 9-х классов, 11-классники с 26 мая начнут сдавать ЕГЭ.

Как сообщили в городском департаменте образования, в этом учебном году в школах Севастополя обучались 52 982 ребенка, что на 1520 больше, чем в прошлом.