Севастопольцы за четыре месяца произвели 63 тысячи тонн мусора

Это твердые коммунальные отходы, в том числе и мусор от пикников.

«Считаю важным доложить, как обстоит ситуация с вывозом ТКО в Севастополе, в период с января по сегодняшний день», — рассказал заместитель губернатора Севастополя Евгений Горлов в своем телеграм-канале 17 мая. Предположим, что это данные на конец апреля — за четыре месяца, большую оперативность от коммунальных служб ожидать не реально.

По словам Е.Горлова, горожане произвели 63 тысячи тонн твердых коммунальных отходов, что равняется 502 600 кубических метров мусора.

«При этом ликвидировано около 291 куба из леса. То есть это нашими пикниками, походами, гуляниями мы образовали такое количество отходов, которое было ликвидировано нашей дирекцией ООПТ [ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства». Прим.Ред.], то, что курируется Севприроднадзором», — пожурил горожан и похвалил подчиненных Е.Горлов.

В Ленинском, Гагаринском, Нахимовском районах, где наводит чистоту ГБУ «Парки и скверы», убрано порядка 17 тысяч кубов отходов: подбор случайного мусора и очистка урн.

Муниципальными округами убрано пять тысяч кубов ТКО.

Определяют, что в мусорных пакетах

Как сообщили в ГБУ «Центр энергоэффективности Севастополя», в настоящее время ведется разработка территориальной схемы в области обращения с отходами города и актуализации ее электронной модели. Подрядная организация ООО «Эттон групп» проводит исследования по определению морфологического состава и нормативов ТКО. Уже выполнены работы по двум сезонам — осень и зима — и ведутся замеры по третьему сезону — весна.

Напомним, что в Севастополе действуют следующие нормы накопления ТКО: для жителей многоквартирных домов — 2,91 куб.м в год на человека, для жителей частного сектора — 3,11 куб.м в год на человека.