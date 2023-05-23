Севастопольская спортсменка завоевала четыре медали на Кубке России по гребле

С 18 по 24 мая в Краснодаре проходит Кубок России по гребле на байдарках и каноэ, с участием сильнейших российских спортсменов. Все они состязались в скорости на озере Старая Кубань.

Спортсмены, среди которых есть настоящие спортивные звезды, соревновались в мужском и женском разрядах по программе одиночек, двоек и четверок на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров.

Об этом «Севастопольской газете» рассказала тренер по гребле севастопольской СШОР №8, мастер спорта по гребле, заслуженный тренер России Ирина Никитенко, воспитанница которых севастопольская спортсменка, член сборной команды России Анастасия Долгова показала на нынешнем чемпионате блестящий результат, завоевав четыре награды в различных видах программы.

Так, А.Долгова заняла 1 место в соревнованиях на байдарках (двойках) на дистанции 200 метров, лидировала на байдарка (четверках) на дистанции 500 метров).

В составе двойки А.Долгова также заняла 2 место на дистанции 500 метров, а в одиночке на 200 метров стала бронзовым призером.

Поздравляем нашу спортсменку и ее тренеров – Владимира и Ирину Никитенко.