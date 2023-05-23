Обсудили репертуар Севастопольского оперного театра

В Минкульте РФ поговорили о культурно-образовательном кластере на мысе Хрустальный. Обсуждали репертуар и вопросы размещения артистов и учащихся хореографической академии.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова 22 мая провела в Москве рабочие встречи с представителями Фонда «Национальное культурное наследие», замдиректора Севастопольского государственного театра оперы и балета Андреем Уваровым, художественным руководителем балетной труппы Севастопольского государственного театра оперы и балета Ксенией Рыжковой, проректором по развитию Академии хореографии Кириллом Москалевым.

Президент Фонда «Национальное культурное наследие» Михаил Балабанов рассказал о ходе строительства культурно-образовательного комплекса. Участники встречи обсудили вопросы формирования репертуара и труппы, а также размещения артистов и учащихся хореографической академии.

А.Уваров особенно отметил, с каким нетерпением жители Севастополя ждут открытия театра, который станет одним из главных украшений Крыма.

«Уже сейчас складывается репертуарная политика театра и формируется оркестр. Когда театр откроется, то люди смогут работать и радовать зрителей новыми постановками», — цитирует А.Уварова пресс-служба Министерства культуры РФ.

Культурно-образовательные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе в 2019 году поручил построить Президент России Владимир Путин. Поставлена задача завершить строительно-монтажные работы на объектах в декабре 2023 года.

Планируется, что в состав севастопольского культурно-образовательного комплекса войдут академия хореографии, театр оперы и балета, музейный комплекс, вокруг будет создана зеленая зона.