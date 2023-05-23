Из-за страха потерять деньги перечислили мошенникам почти 2,8 миллиона рублей

Жертвами стали жители Севастополя в возрасте от 25 до 42 лет: двое мужчин и две женщины. Все мошенничества были осуществлены под предлогом защиты банковского счета.

Установлено, что потерпевшим на мобильные телефоны звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и служб безопасности коммерческих банков, сообщали, что находящиеся на банковских счетах денежные средства пытаются похитить злоумышленники. Якобы для защиты сбережений, мошенники убедили жителей Севастополя перечислить имеющиеся у них деньги на продиктованные расчетные счета. В двух случаях молодой мужчина и женщина перечислили в общей сложности 2,5 миллиона рублей. Осознав, что стали жертвами обмана, потерпевшие обратились в полицию.

УМВД России по Севастополю в очередной раз напоминает: сотрудники правоохранительных органов или работники банков никогда не звонят клиентам, чтобы предупредить о возникших проблемах с банковским счетом и никогда не убеждают их перечислять деньги на какие-либо расчётные счета. Это делают только мошенники!

При поступлении подобных звонков единственно правильным решением будет прекратить разговор и сообщить о случившемся в полицию по номеру 102. Только так вы сохраните свои деньги!