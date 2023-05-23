Из льготных групповых путевок в детские лагеря за предыдущий отдых исключать не будут

Даже если ваш ребенок отдыхал по льготной путевке в детском оздоровительном лагере в предыдущем году, его не будут исключать из групповой путевки, завоеванной классом в этом.

Такое решение принято 22 мая на заседании правительства Севастополя. Оно стало реакцией на родительское обращение в Центр управления регионом.

Ранее в правительстве города приняли решение, согласно которому ребенок не может получать льготную путевку в детский оздоровительный лагерь два года подряд, поскольку мест в них не хватает. Но, по словам губернатора Михаила Развожаева, если класс выиграл бесплатную путевку, то прежде отдыхавший ребенок имеет право ехать отдыхать вместе с классом.

Глава города уточнил, что такие случаи следует воспринимать в качестве исключения. Тем более, если это касается участия в федеральных проектах.

Два года подряд стараться не нужно?

Именно о таком случае речь идет в обращении в департамент образования севастопольца Степана Самошина, сына которого исключили из льготной групповой путевки на отдых в лагерь «Ласпи».

«Моего сына лишают заслуженной награды — участия в региональной учебной смене «Орлята России». Его «вина» в том, что, как отличник и участник олимпиад, он в прошлом году отдыхал в лагере «Ласпи». Паша и его класс регулярно оставались на занятия орлят, очень старались, и команда нашего 3-а вошла в шестерку победителей. Два дня спустя, 27 апреля, губернатор подписал приказ «Об утверждении Порядка и условий предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления», по которому ребенок, который оздоравливался в предыдущем году за казенный счет, не имеет права попасть в лагерь за бюджетные деньги в этом году, — пожаловался в обращении С.Самошин.

Он также сообщил о рекомендации учителям заменить детей из команды на других, которые прежде не отдыхали. Даже несмотря на их неучастие в проекте. Пост получил активную поддержку в соцсети.

О том, что вопрос решен, С.Самошин незамедлительно написал на своей странице Вконтакте. Правда, высказав удивление позицией сотрудников департамента образования, которые явно не учли активную реакцию на их действия родителей.