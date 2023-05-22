Загадки античных некрополей показывают в Херсонесе

Выставка «Загадки античных некрополей», где представлены захоронения в амфорах, предметы погребального культа возрастом более двух тысяч лет, открылась в государственном историко-археологическом музее-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе в «Ночь музеев» и будет работать до 30 июля.

«На выставке мы объединили предметы, найденные в Херсонесском некрополе и в варварских памятниках юго-западного Крыма — это Килен-Балка, Киль-Дере-1, Совхоз 10, Фронтовое 3 и Бельбек IV. Это экспонаты из фондовой коллекции, многие из которых раньше не выставлялись. Речь идет о скорченном погребении [положение умершего в позе спящего человека] и захоронении младенца в амфоре. <...> Мы показываем необычное захоронение человека в кандалах, который, видимо, представлял какую-то опасность и после смерти, а также найденные на Некрополе костяки с искусственной деформацией черепа, предметы, найденные в погребениях», — рассказала ТАСС куратор выставки, заведующая научно-фондовым отделом Херсонеса Ольга Дорошко.

По ее словам, погребения в позе спящего человека древние люди связывали с перерождением: поза и сам сосуд напоминали людям утробу матери. Она отметила, что ритуальные обычаи и способы захоронений в античную эпоху неоднократно менялись, однако несмотря на то, что юго-западный Крым населяли различные этнические группы, погребальные практики были достаточно схожи. Возраст предметов из Херсонесского некрополя составляет от 4 века до нашей эры до 4 века нашей эры, варварские погребения представлены только римским временем — это 1-5 века нашей эры.

В экспозиции представлены надгробные стелы, изображения на которых свидетельствовали о возрасте умершего. Например, палица означала, что человек погребен в преклонном возрасте, пояс и меч указывали на погребение совершеннолетнего человека, а на женских надгробиях можно увидеть пояс с флаконом для благовоний. На части надгробий присутствуют мраморные вставки, на которых писали имя погребенного, а для женских погребений указывалось отношение к мужчине — отцу или мужу.

В захоронениях археологи также обнаружили традиционный набор даров, в том числе различные украшения — мозаичные стеклянные бусы, подвески в виде животных, зеркала, керамику, терракотовые статуэтки, изображающие бога смерти Танатоса, флаконы для благовоний и бальзамов, светильники, которые помогали умершему осветить тьму в подземном царстве, а также монету для платы Харону — в греческой мифологии перевозчику душ умерших в царстве мертвых.

«Вместе с погребенным клали предметы, которые должны были сопроводить его в подземный мир, в том числе погребальную пищу. У нас найдена стеклянная чаша с куриными яйцами, которые сохранились до наших дней, уникальные бусы, выполненные в сложной мозаичной технике, когда стеклянную пасту раскатывали таким образом, чтобы при уже формовке бус получались человеческие лица. Из подвесок мы видим стеклянную птицу, дельфина, металлические подвески в форме шишки и топора», — рассказала О.Дорошко.

О других находках

Куратор выставки уточнила, что при раскопках в Южном пригороде Херсонеса было найдено большое количество кремационных площадок, в том числе могилы с урнами и прахом умерших, а также погребения в склепах, вырубленные в скале с несколькими камерами. В экспозиции представлена обнаруженная в склепе фреска, датируемая 2-3 веками нашей эры. Находки в других варварских могильниках также подтверждают наличие у этих народов кремации.

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тысячи лет назад. В 424-421 годах до нашей эры там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца 14 века нашей эры. Считается, что именно здесь в 10 веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В 19 веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.