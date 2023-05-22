За ларек без конкурса чиновник получил год условно

Договор о размещении нестационарного торгового объекта на набережной Корнилова был заключен департаментом с индивидуальным предпринимателем без проведения торгов. Своими действиями подсудимый нарушил требования нормативно-правовых актов Севастополя о размещении НТО, порядке проведения конкурсов и заключения договоров о благоустройстве пляжей и федерального законодательства о защите конкуренции. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 2 года. Он также лишен права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий на срок 2 года, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Севастополя.

В пользу правительства города с бывшего чиновника взыскан ущерб в сумме 557 тысяч рублей.

При определении наказания суд учел общественную опасность преступления против интересов гос службы, отнесенного к категории средней тяжести, данные о его личности, частичное признание вины подсудимым, наличие несовершеннолетнего ребенка, а также совершение действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему — извинение через газету жителям Севастополя и лицам, чьи права были затронуты, заключением указанного договора без проведения торгов.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, чиновник был задержан в ноябре 2021 года.