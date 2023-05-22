У жителей Юхариной балки проблемы с транспортной доступностью не решились

Долгожданный автобус №65, запущенный в марте, по маршруту «5-й км Балаклавского шоссе – Юхарина балка» не смог решить всех проблем жителей этого отдаленного района Севастополя.

«Мы пять лет писали, подписи собирали, чтобы нам выделили транспорт. Ну вот, дали маленький, совсем малюсенький автобус. Люди в него не вмещаются. Ездит два рейса утром и два вечером, — жалуются в социальных сетях жители Юхариной балки на отсутствие нормальной транспортной доступности. — Они полумаршрут пустили и считают, что этого достаточно. Они так отмахнулись от нас и нашей проблемы».

По их мнению, маршрут должен быть постоянный, а автобусы должны ходить целый день, с шести утра до 10 вечера.

На гневные письмена юхаринцев в соцсетях департамент транспорта Севастополя ответил, что автобус запустили по просьбам горожан, он выполняет восемь рейсов в день: утром и вечером. «Тем не менее, возникла потребность в дополнительных рейсах. Поэтому департаментом транспорта запущена обязательная конкурсная процедура. После ее завершения будет определен перевозчик и будут запущены дополнительные рейсы. Планируется, что это произойдет в середине июня», — говорится в ответе.

Жители Юхариной балки несколько лет просили власти города обеспечить их и асфальтированной дорогой, и общественным транспортом. Автобус №65 на 5-й км Балаклавского шоссе появился в марте 2023 года.

В день запуска маршрута было обещано, обкатать его в тестовом режиме, а в дальнейшем добавить и дополнительные рейсы, и остановки.

Тогда директор ООО «Зенит-Автотранс» Алексей Черников, чье предприятие обслуживает маршрут объяснил, что с активистами Юхариной балки договорились. Через полторы-две недели, когда жители определятся с расписанием и остановками, все замечания будут зафиксированы, перевозчик начнет работать по новому, удобному расписанию.