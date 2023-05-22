Суд будет запрещать деятельность медицинского крематория

После проверок и предписаний ООО «Экон» продолжает отравлять по ночам воздух в Инкермане.

Принимаются меры, направленные на запрет деятельности по сжиганию медицинских отходов, осуществляемой с нарушением законодательства, сообщила персс-служба прокуратуры Севастополя.

Ранее Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в деятельности ООО «Экон». Установлено, что предприятием, осуществляющим деятельность по сжиганию медицинских отходов в Инкермане, не соблюдены требования режима использования объектов в границах водоохранных зон и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами. Кроме того, при проведении проверочных мероприятий на предприятии отсутствовала необходимая экологическая документация.

По результатам проверки в отношении юридического и должностного лица возбуждены админдела, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Для устранения допущенных нарушений директору организации внесено представление. Но ощутимых результатов это не дало. По ночам вонючий дым поднимается над ООО «Экон».

Учитывая, что до настоящего времени деятельность предприятия не приведена в соответствие с требованиями действующего законодательства, природоохранной прокуратурой в Гагаринский районный суд Севастополя направлено исковое заявление о запрете его деятельности до устранения нарушений. Поставлен вопрос о принятии обеспечительных мер, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.